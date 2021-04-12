626742 /626742/حجز-دعوى-منع-مرتضى-منصور-من-الظهور-بوسائل-الإعلام-لجلسة-13-يونيو الحكم في دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بوسائل الإعلام 01:00 ص - الإثنين 12 أبريل 2021 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنعه من الظهور إعلاميا، لجلسة 13 يونيو المقبل. منع مرتضى منصور من الظهور بوسائل الإعلام وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أصدر قرار بمنع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، من الظهور فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الالكترونية والصحف، لمدة شهرين باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية. وجاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد الإطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى ، وحفاظا على مقتضيات الأمن القومى بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية. تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجز دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بوسائل الإعلام لجلسة 13 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.