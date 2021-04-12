لافروف: تطور التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أهمية الزيارة التى سيبدأها وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى القاهرة، اليوم الإثنين، ومباحثاته المقررة مع سامح شكرى وزير الخارجية.





ونقلت وكالة "تاس" عن لافروف تأكيده أن العلاقات المصرية الروسية ستشهد فى المرحلة المقبلة تطورا ليس على صعيد السياحة فقط، بل على كل أصعدة التعاون الثنائى بين البلدين، وكذلك تأكيده أن روسيا ستستأنف رحلات الشارتر السياحية فى القريب العاجل إلى المقاصد السياحية المصرية وفى مقدمتها شرم الشيخ والغردقة.

وأبرزت "تاس" التصريحات التى أدلى بها وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف لصحيفة الأهرام المصرية، والتى أشاد فيها بالتعاون بين أجهزة الطيران المدنى بين البلدين، وبالجهد الرائع الذى تبذله مصر لتطوير مطاراتها.

وثمنت الوكالة ما قامت به السلطات المصرية من عمليات تحديث وتطوير كبيرة فى منظومات المراقبة و التفتيش الأمنى فى مطاراتها للأمتعة والركاب وما طرأ على المطارات المصرية وبنيتها التحتية من تحديث كبير .

وكانت وكالة "تاس" قد استبقت زيارة لافروف للقاهرة بمقابلة مع وزير الخارجية المصرى أذاعتها الوكالة الروسية أمس وأكد فيها شكرى "تطلع مصر إلى صدور قرار روسى سريع باستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى المقاصد السياحية فى مصر"، مؤكدا أن مصر "بذلت أقصى طاقتها لضمان أفضل مستوى للأمن فى المطارات والمقاصد السياحية المصرية".

كما أبرزت الوكالة الروسية للأنباء تأكيدات وزير الخارجية المصرى على قيام مصر، بتطبيق كل إجراءات الوقاية الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا فى المدن السياحية المصرية بما يمكن من السيطرة على تلك الجائحة والمضى قدما فى تنفيذ الأنشطة السياحية.

ونقلت عن وزير الخارجية سامح شكرى قوله: "إن ما تقوم به مصر من جهود قد سهلت تدفق ملايين من الزائرين من كل بلدان العالم إلى مصر للاستمتاع بدفء الشمس هنا والعودة بسلام من أى عدوى أو مشاكل ناتجه عن الجائحة".

وبحسب وكالة "تاس" قال لافروف: "مرة أخرى أود التأكيد على اهتمامنا ورغبتنا فى استئناف السفر الجوى المعتاد، بين روسيا والمنتجعات السياحية المصرية، وأتوقع أن يتم استئناف رحلات الشارتر الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة فى مصر بأسرع ما يمكن فى المستقبل القريب جدا".

كما ثمن وزير الخارجية الروسى الجهود الكبيرة التى يقوم بها مسؤولو الطيران المدنى المصريين والروس، وأن التعاون فى هذا المجال هو أحد مجالات التعاون المصرى الروسى المشترك فى مجالات أخرى عديدة.

وقال لافروف أنه على الرغم من جائحة كورونا التى ألمت بالعالم فإن العلاقات الروسية المصرية، تشهد تقدما فى مجالات عديدة، وحوارنا السياسى مع القاهرة لم ينقطع، مضيفا: "على سبيل المثال شهدت القاهرة فى مارس الماضى مشاورات ثنائية مصرية روسية ،عقدت على مستوى نواب وزراء خارجية كلا البلدين المعنيين بالشؤون الأوروبية، وكذلك مسؤولى وزارات الخارجية المصرية والروسية المعنيين بالتعاون على صعيد الأمم المتحدة وحقوق الإنسان".