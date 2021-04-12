أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 12 إبريل 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد سامح شكرى، وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

أسوان

تزور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد محافظة أسوان، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

القاهرة

يستكمل مجلس النواب مناقشة تقرير حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2019-2020.

بورسعيد

يفتتح محافظ بورسعيد عادل الغضبان سوق العصر الجديد 1-2 فى حى العرب، تماشيًا مع الطفرة الخدمية التى تشهدها بورسعيد مؤخرًا ولإنهاء عصر الأسواق العشوائية والإشغالات وتحقيق مجتمعات خدمية على أعلى مستوى لخدمة المواطن.

مانيلا

تُستأنف التدريبات العسكرية المشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة "باليكاتان" ولمدة أسبوعين، بعد إلغائها العام الماضى بسبب فيروس كورونا .

أديس أبابا

يعقد الاتحاد الإفريقى و"المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" مؤتمر التوسع فى تصنيع اللقاحات الإفريقية، تحت شعار "تصنيع اللقاح الإفريقى من أجل الأمن الصحى القارى"، ويستمر لمدة يومين.

بيروت

تبدأ السلطات اللبنانية فرض حظر التجول ابتداءً من فترة المساء وحتى الفجر لمدة شهر، إلى جانب منع إقامة الولائم والإفطارات الجماعية خلال شهر رمضان، وتقليص نسبة استيعاب المساجد للمصلين، وذلك فى سبيل الحد من تفشى فيروس كورونا فى ضوء نسب انتشار الوباء المرتفعة فى عموم البلاد.

باريس

تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لجميع الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر.

طوكيو

تبدأ اليابان تطعيم المواطنين كبار السن فى بعض المناطق بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، وهى الفئة ذات الأولوية الثانية بعد العاملين فى المجال الطبى، الذين بدأت حملة تطعيمهم فى فبراير الماضى.