/626790/والتر-بواليا-يوجه-رسالة-خاصة-لجماهير-الأهلي-قبل-شهر-رمضان-المبارك

وجه والتر بواليا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة لعشاق المارد الأحمر بخصوص حلول شهر رمضان المبارك، يأتي هذا في ظل معاناة اللاعب من الإصابو التي غاب على إثرها عن مباراة سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أنتهت بفوز القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وهنأ والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي، جماهير النادي بحلول شهر رمضان المبارك عبر الحساب الشخصي للاعب عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، مع تمنياته بشهر سعيد على الجميع.

وكتب والتر بواليا عبر تويتر: " كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك.. ورمضان كريم لكل الناس".

والتر بواليا يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

وجاءت تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

الجدير بالذكر بأن موسيماني أعلن قائمة الأهلي لمباراة سيمبا التنزاني وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومروان محسن وعمرو السولية وصلاح ‏محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد ‏وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير .

ويغيب عن صفوف الأهلي في مواجهة الزمالك العديد من اللاعبين في مختلف المراكز يأتي على رأسهم:

على معلول ، ظهير أيسر النادي الأهلي منذ غياب اللاعب عن الفريق الأحمر بشد في العضلة الخلفية، على أن يلعب أيمن أشرف في نفس الملعب.

غيابات الأهلي عن مباراة الزمالك

محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي أيضا، الذي تعرض للإصابة خلال المشاركة مع النادي الأحمر، الأمر الذي يجعل مشاركة أيمن أشرف ضرورية بسبب غياب الظهير الأيسر الأساسي على معلول.

محمود متولي، مدافع الأهلي، بالإضافة لـ محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي، وكذلك كريم نيديفيد، الغائي عن المارد الأحمر منذ فترة كبيرة.

ويفتقد الأهلي لجهود جونيور أجاي، لاعب النادي الأهلي، وجناح أيمن الفريق، على أن يعوض طاهر محمد طاهر غياب النيجيري، ويغيب محمد هاني، ظهير أيمن الفريق عن صفوف المارد الأحمر، بينما يحل أحمد رمضان بيكهام مشكلة غياب هاني عن مباراة القمة.