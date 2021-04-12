رجال حول الرسول.. الأزهرى على DMC فى رمضان

ويدور البرنامج حول المهن التى امتهنها الصحابة منذ العهد النبوى، إذ يهتم الأزهرى طوال حلقاته بالتفتيش عن المهن والحرف التى عمل بها الصحابة رضى الله عنهم ويستخرجها ويوضح المهن المماثلة لها فى العصر الحالى.
ويشرح الدكتور أسامة الأزهرى كيف كانت صناعة المؤسسات فى العهد النبوى، ويعرض جانبًا جديدًا من الهدى النبوى فى البناء والعمران.
وسجل الأزهرى 3 مواسم من برنامجه رؤى على فضائية DMC، الموسم الأول تناول فيه كيفية نشأة التيارات الدينية المتشددة ومقارنة أفكارها ومبادئها بما جاء فى صحيح الدين الإسلامى بهدف محاربة الأفكار الظلامية المتطرفة.
وجاء الموسم الثانى من برنامجه رؤى تحدث فيه عن شجرة القيم وتناول فيه قيم المصداقية والإتقان، والإحسان وصناعة القمم، والإنسانية، والعمران، والوحدة، وجمع الشمل، وقيمة التعليم والهمة، حتى وصل إلى 30 قيمة غالية من القرآن الكريم.
وقدم فى الموسم الثالث تجارب حياة عدد كبير من الشخصيات فى مختلف المجالات، وعرض بقدرة ابداعية وبساطه تجارب حياتهم الناجحة كل فى مجاله بعد تفتيش وبحث دقيق ومدى الاستفادة منها فى حياتنا المعاصرة كما تناول كيفية انطلاق الحركة العلمية، إذ سجل حلقات أمام الأهرامات ومكتبة الإسكندرية والقناطر الخيرية وقصر محمد على باشا، وغيره من المعالم التاريخية فى مصر والتى تداولتها السوشيال ميديا بشكل كبير.
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