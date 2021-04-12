صور.. سعفان يصل دمياط لتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور خلالها محافظة دمياط، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.





واستقبلت منال عوض محافظ دمياط بمكتبها بديوان عام المحافظة، وزير القوى العاملة فى بداية جولته بالمحافظة، إذ من المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم وثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بالمحافظة، وفاءً لما وعد به الوزير فى هذا الخصوص، وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومنى على الأطروش مدير مديرية القوى العاملة ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تشمل بوالص التأمين على الحياة 1.503 عمال غير منتظمين من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة ، فضلا عن 1.804 من صغار الصيادين الذى تم حصرهم بعد جولات الوزير بالمحافظات البحرية، وذلك للتأمين على الحياة ضد الحوادث الشخصية، إذ تغطى الوثيقة الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم بما فى ذلك نفقات العلاج الطبى.

كما يلتقى الوزير والمحافظ العمالة المصرية العائدة الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة لهم ومساعدتهم فى مبادرة "ابدأ مشروعك"، بالإضافة إلى تسليم عدد من عقود العمل لذوى الهمم والعزيمة، فضلا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب المهنى للمتدربين على مهن التفصيل والخياطة والكهرباء بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة المتواجدة بقرية أبو راشد مركز كفر سعد بدمياط.