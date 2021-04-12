الجامعة المصرية اليابانية تنظم زيارة للطلاب الأفارقة إلى متحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور معتز عبد الوهاب، مساعد نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الدولية، أنه فى إطار حرص الجامعة على تنمية الوعى الثقافى للطلاب بالحضارة المصرية تم تنظيم رحلة لطلاب الدراسات العليا الأفارقة إلى مدينة الفسطاط لزيارة المتحف القومى للحضارة المصرية.





وأشار عبد الوهاب، فى بيان له اليوم، أن تلك الزيارة جاءت بعد الاحتفالية الكبرى التى شهدت انتقال موكب المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة. وأضاف، ان الطلاب الأفارقة انبهروا بعظمة الحضارة المصرية التى تمتد بجذورها فى أعماق التاريخ واستمتعوا بشرح وافى من المرشدين السياحيين لمحتويات الفاترينات بالمتحف ومشاهدة ما تحتويه قاعة العرض المركزى به من قطع أثرية مميزة والتقطوا الصور التذكارية. وأشار عبد الوهاب، إلى ان الجامعة ترحب بالطلاب الدوليين، خصوصا من إفريقيا والشرق الأوسط، للاستفادة من المعايير التعليمية المتميزة التى تقدمها لهم حيث يتمتع الطلاب ببيئة تعليمية دولية تدعم لديهم القدرة على الإبداع والابتكار.

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