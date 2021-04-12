النواب يواصل جلسته العامة لاستكمال الحساب الختامى للموازنة العامة 2019 /...

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسته العامة اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة تقرير حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020. ويناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي الخزانة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

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