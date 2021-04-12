الشركة المتحدة تبدأ عرض المسلسلات الرمضانية على قنواتها اليوم الإثنين

كشف المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مواعيد إذاعة مسلسلات الموسم الرمضانى الحالى على قنوات المتحدة العامة، وحدد أن الساعة 12 مساء يوم الإثنين هو موعد إذاعة أول أربعة من المسلسلات ليذاع مسلسل "ضل راجل" على"قناة الحياة" بطولة ياسر جلال ونور ومحمود عبد المغنى ونرمين الفقى وأحمد حلاوة ومن إخراج أحمد نادر جلال بينما تقدم قناة "ON" مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة ودرة وسوسن بدر وأحمد بدير ويسرا اللوزى ونجلاء بدر وندى موسى ومحمد ثروت ومحمد لطفى ومحمود البزاوى ومن إخراج محمد العدل.

وأضاف حسام صالح أن مسلسل "لعبة نيوتن" سيذاع على قناة "Dmc" بطولة منى زكى وسيد رجب ومحمد ممدوح ومحمد فراج وعائشة بن أحمد ومايان السيد ومن إخراج تامر محسن أما قناة "سي بي سي" فتذيع مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى وخالد سرحان ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز ومن إخراج مصطفى فكرى.

وأضاف حسام صالح أنه بدءا من أول رمضان تبدأ القنوات فى إذاعة الخرائط الرمضانية للبرامج المختلفة والدراما الرمضانية.

وأوضح صالح أن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة المتحدة يتابع عن قرب كل الاستعدادات لشهر رمضان المعظم فى القنوات التليفزيونية والترددات الإذاعية ومنصة watch it وكل الوسائل الإعلامية المختلفة.