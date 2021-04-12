اتحاد الكرة يحيل فيديو إمام عاشور للجنة الانضباط

أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري، عن إحالة الفيديو المنتشر لإمام عاشور، لاعب الزمالك، خلال تجاوزه ضد نادي الأهلي وجماهيره للجنة الانضباط.
وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية: "الفيديو المنتشر لإمام عاشور تمت إحالته للجنة الانضباط التى ستنظر في الفيديو الخاص بلاعبي الزمالك، وسيتم النظر فيه لمعرفة مدى صحته ومن اللاعبين الموجودين فيه وهكذا".
وفى سياق متصل حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 20 أبريل الحالي موعدًا للمباراة الفاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية لمواليد 99.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 1999 و2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولات الناشئين أول أبريل الحالي تماشيًا مع قرار لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.
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