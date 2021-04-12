وزيرة الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتابعان تطبيق التأمين الصحى بالأقصر وأسوان

وأكد الدكتور أحمد السبكى، في بيان اليوم، أن الزيارة تأتى فى إطار الحرص على متابعة سير العمل ميدانيًا بالمنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك الوقوف على معدلات التنفيذ بأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة الجديدة بأسوان، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع إلى أقل وقت ممكن والذي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.



وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه من المقرر زيارة (مستشفيات "إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي"، مركز طب أسرة الطود، ووحدة طب أسرة الدبابية) بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى زيارة (مستشفيات "إدفو، دراو، الصداقة"، ووحدات طب أسرة "الشرونه قبلي، الطوناب، الكاجوج، الجعافرة، الجزيرة") بمحافظة أسوان.

وتابع السبكي: أن الزيارة ستشمل أيضًا تفقد الخدمات الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتوافر سبل الحماية للأطقم الطبية بالمستشفيات المخصصة للعزل من المنظومة في المحافظات سالفة الذِكر، ومنها مستشفى الأطفال التخصصي "العديسات سابقًا" بالأقصر.

هذا، ويرافق وزيرة الصحة والسكان خلال الزيارة أيضًا الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.

جدير بالذكر، أنه تشمل المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل 6 محافظات، وهم (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتي انطلقت بهما المنظومة في 16 فبراير من العام الجاري، ومحافظة (بورسعيد) والتي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، إضافة إلى محافظتي (أسوان، السويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.