المهدى سليمان يشكو بيراميدز رسميا لاتحاد الكرة

تقدم المهدى سليمان، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصرى، ضد ناديه، بعدما تم استبعاده من المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، على خلفية الأزمات التى نشبت بين الحارس ومسئولى بيراميدز.

وأرسل المهدى سليمان، شكوى رسمية لإدارة اتحاد الكرة، ضد نادى بيراميدز، بداعى منعه من المشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية، وهو ما يخالف بنود التعاقد بين الطرفين.

وسبق وصرح حارس بيراميدز، بإن العلاقة مع ناديه قد وصلت لطريق مسدود، خاصة بعدما تم استبعاده من المشاركة والاعتماد على شريف إكرامى، مما أثار غضب الحارس ودفعه للإدلاء بتصريحات نارية.

وبات المهدي سليمان مرشحا لتدعيم حراسة عرين الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في التعاقد مع حارس مرمى جديد، ومفاتحة بيتسو موسيماني المدير الفني في ضرورة إيجاد بديل قوي لمحمد الشناوي الحارس الأساسي.

ودخل المهدي سليمان دائرة اهتمامات الأهلي ليكون ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم عرينه في الموسم الجديد، إذا ما وافق موسيماني على ضم حارس مرمى جديد، باعتبار أن القرار النهائي لضم حارس مرمى متوقف على قرار المدرب الجنوب إفريقي.

ويستغل وكيل أعمال المهدي سليمان أزمة اللاعب في تسويقه والبحث عن نادي جديد ويحاول جس نبض مسئولي الأهلي بشأن ضم اللاعب، إلا أن فكرة ارتباط الحارس بعقد ممتد مع بيراميدز قد يبعد مسئولي القلعة الحمراء عن التعاقد مع المهدي.