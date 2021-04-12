/626795/مستهل-تعاملات-جلسة-اليوم-ارتفاع-جماعي-لمؤشرات-البورصة-المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس الأحد على ارتفاع أيضًا، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10443 نقطة.

بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2022 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 12897 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4045 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2896 نقطة.

إيقاف التداول على 8 أسهم

بينما أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العبوات الطبية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية للدواجن، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر.

مشروع بيت الوطن

وفي سياق آخر، أكد المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه من المقرر أن تنتهي المدة التى حددها مجلس إدارة هيبة المجتمعات العمرانية لحاجز أراضى مشروع بيت الوطن لاستلام أراضيهم في شهر أغسطس.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 11-4-2021

وأوضح أنه يتم الالتزام بالمدة المحددة للتنفيذ وقدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.

وأوضح أن الأمر يأتي بالشروط التالية:

أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، والتنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن.

وسداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد، وذلك قبل الاستلام، وألا تقل المدة المتبقية للتنفيذ عن 3 أعوام من تاريخ الاستلام شاملة استخراج التراخيص.

ولا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.

وكان مجلس الإدارة قد وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 1613 م2 بمركز خدمات الحى السابع بمشروع بيت الوطن، وقطعة الأرض بمساحة 3824 م2، بمنطقة شرق اللوتس بجوار قطعة الأرض رقم (2/9)، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك للشركة المصرية للاتصالات، لإقامة سنترال عليهما، بنظام البيع وفقا للقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها.

وبعد سداد المستحقات المالية الناتجة عن الانتفاع بجزء من تلك الأراضى بنظام مقابل الانتفاع.