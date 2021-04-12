/626802/تفاصيل-مباحثات-سيرجي-لافروف-في-مصر-عودة-السياحة-وأمن-المطارات-أولوية

تحدثت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن تفاصيل مباحثات سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي في القاهرة اليوم.

وأبرزت وكالة الأنباء، أهمية الزيارة التي سيبدأها لافروف في مصر، ومباحثاته المقررة والمنتظرة مع سامح شكري وزير الخارجية المصري.

تعاون على كافة الأصعدة بين البلدين

وأكد لافروف، أن العلاقات المصرية الروسية، ستشهد في المرحلة المقبلة تطورًا ليس على صعيد السياحة فقط بل على كافة أصعدة التعاون الثنائي بين البلدين.

استئناف السياحة إلى شرم والغردقة

كما أكد لافروف أن روسيا سوف تستأنف رحلات الشارتر السياحية قريبًا إلى المقاصد السياحية المصرية، وفي مقدمتها شرم الشيخ والغردقة.

وأبرزت الوكالة تصريحات وزير الخارجية الروسي لصحيفة الأهرام، والتي أشاد فيها بالتعاون بين أجهزة الطيران المدني، وبجهد مصر الرائع المبذول لتطوير مطاراتها.

كما أكد لافروف، أن مصر تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، قائلًا: "إن طبيعة علاقاتنا مع مصر تتحدد باتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتیجي التي وقع عليها الرئيسان عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في أكتوبر عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ في يناير".

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وأضاف لافروف: "تشكل الاجتماعات المنتظمة لوزراء الخارجية والدفاع في صيغة "2 + 2" جزءًا مهمًا للحوار السياسي الثنائي، وفي نفس الوقت يتم تحديد توقيت عقد الدورة المقبلة للمشاورات بالتنسيق مع الطرف المصري، خاصة في ظل المتغيرات والأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي تزحم دون شك أجندة الجانبين بالكثير من الاجتماعات واللقاءات".

لافروف وتطوير كبير في مطارات مصر

كما ثمنت الوكالة على لسان لافروف، ما قامت به السلطات المصرية من عمليات تحديث وتطوير كبيرة في منظومات المراقبة والتفتيش الأمني في مطاراتها للأمتعة والركاب، وما طرأ على المطارات المصرية وبنيتها التحتية من تحديث كبير.

لافروف يؤكد رغبة بلاده في عودة السياحة

وقال لافروف قبل ذلك: "مرة أخرى أود التأكيد على اهتمامنا ورغبتنا في استئناف السفر الجوي المعتاد بين روسيا والمنتجعات السياحية المصرية وأتوقع أن يتم استئناف رحلات الشارتر الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة في مصر بأسرع ما يمكن في المستقبل القريب جدًا".

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ورحب لافروف بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مسؤولو الطيران المدني المصريين والروس، وأن التعاون في هذا المجال هو أحد مجالات التعاون المصري الروسي المشترك في مجالات أخرى عدة.

سامح شكري: مصر بذلت أقصى طاقتها

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد تطلع مصر إلى صدور قرار روسي سريع باستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى المقاصد السياحية فى مصر، مؤكدا أن بلاده بذلت أقصى طاقتها لضمان أفضل مستوى للأمن في المطارات والمقاصد السياحية المصرية.

وأكد شكري قيام مصر بتطبيق كافة إجراءات الوقاية الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا في المدن السياحية المصرية بما يمكن من السيطرة على الوباء والمضي قدمًا في تنفيذ الأنشطة السياحية، حيث قال إن ما تقوم به مصر من جهود قد سهلت تدفق ملايين من الزائرين من كل بلدان العالم إلى مصر للاستمتاع بدفء الشمس هنا، والعودة بسلام من أي عدوى أو مشاكل ناتجه عن الجائحة.