ما يفطر وما لا يفطر في رمضان.. أشياء لا تفعلها في الشهر الكريم

وحدد الأزهر الشريف، عدد من الأحكام والأمور الرمضانية، حتى يستفيد منها الصائم وهي:

إنزال المني في اليقظة بتقبيل أو استمناء أو ملامسة.

الأكل أو الشرب عمدًا في نهار رمضان.

تعمد إخراج القيء: وأوضح الأزهر، أن من غلبه القيء فلا يفطر به، حيث قال ﷺ: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه".

تقبيل الزوجة ممن لا يأمن على نفسه من تحرك شهوته.

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الحرص على السحور: لقول النبيﷺ: " تسحروا فإن في السحور بركة ".

تعجيل الفطر: لقول النبي ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".

يستحب الدعاء عند الإفطار: فقد روى ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ".

الإفطار على التمر: لقول النبيﷺ: "إذا أفطر أحدكم ليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور".

يستحب الإقلال من الطعام في الإفطار والسحور لقوله تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ".

البعد عن الرفث وهو الكلام البذيء والفاحش: قال ﷺ: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفُث".

يسن لمن أفطر عند غيره أن يدعو له، قال عبد الله بن الزبير أفطر رسول الله ﷺ عند سعد بن معاذ فقال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ".

المواظبة على صلاة التراويح: قال صلى الله عليه وسلم "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه ".

البعد عن كل شيء محرم كالغيبة والنميمة وقول الزور: لقوله ﷺ: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ".

يسن الإكثار من العبادة والطاعة والاجتهاد في شهر رمضان فقال ابن عباس، رضي الله عنه: "كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان.