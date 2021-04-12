/626808/ما-يفطر-وما-لا-يفطر-في-رمضان-أشياء-لا-تفعلها-في-الشهر-الكريم
حلت علينا نفحات شهر الصوم، رمضان الكريم، ومع دخوله يبحث المسلمون في شتى بقاع العالم عن طريقة الصوم الصحيح ومفطرات ومكروهات الصيام.
وحدد الأزهر الشريف، عدد من الأحكام والأمور الرمضانية، حتى يستفيد منها الصائم وهي:
أولًا مفطرات الصيام
- خروج دم الحيض والنفاس.
- تعمد إخراج القيء: وأوضح الأزهر، أن من غلبه القيء فلا يفطر به، حيث قال ﷺ: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه".
- الأكل أو الشرب عمدًا في نهار رمضان.
- تعمد إدخال عين إلى الجوف من منفذ مفتوح.
- إنزال المني في اليقظة بتقبيل أو استمناء أو ملامسة.
- الجماع في نهار رمضان ولو بلا إنزال.
- التدخين.
- غاز التخدير.
- بخاخة الربو.
- استنشاق الأدخنةكالبخور عمدا أما مجرد شم الرائحة فلا يفطر.
مكروهات الصيام
- المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
- تقبيل الزوجة ممن لا يأمن على نفسه من تحرك شهوته.
- تذوق الطعام لغير حاجة.
- بلع النخامة.
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- الحرص على السحور: لقول النبيﷺ: " تسحروا فإن في السحور بركة ".
- تعجيل الفطر: لقول النبي ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".
- يستحب الدعاء عند الإفطار: فقد روى ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ".
- الإفطار على التمر: لقول النبيﷺ: "إذا أفطر أحدكم ليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور".
- يستحب الإقلال من الطعام في الإفطار والسحور لقوله تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ".
- البعد عن الرفث وهو الكلام البذيء والفاحش: قال ﷺ: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفُث".
- يسن لمن أفطر عند غيره أن يدعو له، قال عبد الله بن الزبير أفطر رسول الله ﷺ عند سعد بن معاذ فقال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ".
- المواظبة على صلاة التراويح: قال صلى الله عليه وسلم "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه ".
- البعد عن كل شيء محرم كالغيبة والنميمة وقول الزور: لقوله ﷺ: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ".
- يسن الإكثار من العبادة والطاعة والاجتهاد في شهر رمضان فقال ابن عباس، رضي الله عنه: "كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان.
- يستحب إفطار الصائمين، قال رسول الله ﷺ: (مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا).
قائمة المباح وما لا يفطر:
- بلع الريق.
- الاكل والشرب للناسي.
- غبار الطريق.
- زيوت وكريمات الشعر المراهم والدهانات.
- مرطب الشفاه.
- السباحة والغوص.
- كحل العين.
- التحاليل واللبوس.
- استعمال العطور.
- خلع الضرس.
- قسطرة الأوعية الدموية.
- تحليل الدم والحجامة أو التبرع بالدم ونقلة لآخر.
- الغسيل الكلوي البريتوني أو الدموي.
- القسطرة البولية.
- خروج دم من الأنف.
- السونار المهبلي.
- قطرة العين.
- السواك.
- محلول العدسات اللاصقة.
- اللاصقات العلاجية ـ كلاصقة النيكوتين.
- حقن الأنسولين.
- حقن الوريد أو الجلد أو العضل العلاجية أو التطعيمية.
- الاحتلام أو نزول المني أثناء النوم.
- الحقنة الشرجية.
- تذوق الطعام باللسان دون بلغه، ولكن لا يفعله الصائم إلا لحاجة.
- معجون الأسنان وغسول الفم مع الحرص على عدم ابتلاع شيء منهما.
- قطرة الأذن إلا إذا وجد طعمها في حلقه.
- الأقراص العلاجية تحت اللسان لعلاج الازمات القلبية وحساسية الصدر إلا إذا ابتلع شيئا منها.
- التنفس الاصطناعي ـ الاكسجين ـ بشرط عدم وجود مواد مع هواء الاكسجين.
- المكياج ولكن إظهار زينة المرأة للرجال الأجانب لا يجوز شرعا.
- منظار المعدة إلا إذا دخل الجوف بمواد علاجية.
- قطرة الأنف إلا إذا وجد طعمها في حلقه فعليه القضاء.
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