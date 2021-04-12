هل يتم شطب إمام عاشور بسبب إهانة رموز الأهلي.. لائحة الجبلاية تُجيب؟

/626796/هل-يتم-شطب-إمام-عاشور-بسبب-إهانة-رموز-الأهلي-لائحة-الجبلاية-تجيب

صور..

ظهر إمام عاشور لاعب نادي الزمالك أمس خلال لقاء فريقة أمام الأهلي بدوري الجمهورية، وقام بتوجيه السباب والإهانات لرموز النادي الأهلي الحاليين وأيضا صالح سليم رئيس النادي السابق.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية أن هذا الفيديو المنتشر للاعب تم ذهابة إلي لجنة الانضباط بالاتحاد من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وتوقيع العقوبة على اللاعب بسبب ما بدر منه.

وتنص لائحة اتحاد كرة القدم المصري، في المادة الخاصة باللاعبين الذين يصدر منهم اي سلوك غير رياضي أو تصرف خاطئ، تكون العقوبات مقسمة إلي 4 أوناع وهم:

-الإيقاف

-غرامة مالية وتصل إلي 50 ألف جنية

-الشطب

-التغريم ماليا حال إتلاف أي شيء

وللنظر للعقوبات في هذه الحالة فمن الممكن أن يتم شطب اللاعب بسبب ما بدر منه، ومن الممكن أن يتم الإيقاف لمدة تراحها اللجنة كافية وتكون مماثلة مع الحدث.

وفيما يلي صور من لائحة العقوبات الخاصة باتحاد الكرة:

الزمالك: نرفض الحكام المصريين في لقاء القمة لهذ السبب !!

صرح عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادى الزمالك عبر شاشة اون تايم سبورت ، أن نادى الزمالك لم يتلقي أى إخطار رسميا بشأن تعيين حكام مصريين لإدارة القمة .

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “اون تايم سبورتس”: “نحترم الحكام المصريين ولكن من الأفضل أن يتم تواجد حكام أجانب لهذه المباراة منعا لتعليق الشماعات من جانب أي نادي خلال المباراة القادمة”.

وتابع: “نادي الزمالك يحترم الحكام المصريين ولكن من خلال الأحداث السابقة لمباريات الأهلي والزمالك تحت تواجد الحكام المصريين كانت بها العديد من المشاكل والأزمات خلال المباريات بسبب عدم السيطرة على زمام المباراة”.

وأردف أن نادى الزمالك يجهز خطاب رسميا للإعتراض على تعيين حكام مصريين لإدارة القمة وأن الحكم الأجنبي لا يعرف اهلى ولا زمالك ولا يتم تعليق الأخطاء على شماعة التحكيم ، وعدم التعليق على قرار الحكم .

إمام عاشور

وواصل الدردير حديثه قائلا : " جمهور الزمالك رافض حكام مصريين " ، وكورونا ليس سبب في هذا ، وفي حالة تمسك اتحاد الكرة بحكام مصريين سيتم لعب المباراة لأنه لا يوجد مجال لتأجيل المباراة”.

واختتم: “نتنمى أن يكون هناك اهتمام من جانب إدارة اتحاد الكرة المصري وأن يكون هناك مرونة في هذا الأمر للخروج بالمباراة بالشكل الأمثل”.