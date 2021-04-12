/626797/شوبير-يكشف-أول-رد-من-إمام-عاشور-بعد-الفيديو-المسيء-للأهلي

وجه أحمد شوبير حارس الأهلي السابق رسالة إلى إمام عاشور لاعب الزمالك، وذلك بسبب الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي، الذي غضب جمهور الأهلي حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية،

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "أون سبورت": " أرسل لي رسالة يعتذر مني بعدما مابدر مني في مباراة الناشئين99”.

وتابع قائلاً: "لم استطيع الرد علية، كنت اعتبره مثل نجلي، وكنت اطلق عليه إمام شوبير، لأنني أحبه وأراه لاعب جيد وله مستقبل ويمتلك الموهبة، وكنت دائما أدافع عنه".

أستكمل حديثة قائلاً : "هناك أمثلة لاعبين كثيرة فعلت مثل هذه الأمور ولم تكمل مسيرتها في كرة القدم، واللاعب الذي يتبع هذا الأسلوب عمره قصير في الملاعب، ولا افهم هل فعل ذلك معتقدًا أن الجهور سيصفق له! وسيكسب حبه".

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واختتم حديثة قائلاً: "دع الجماهير تتحدث عن أخلاقك، والموهبة لديها وقت وستنتهي، ولا تنساق وراء مواقع التواصل الاجتماعي، أتمنى مراجعة نفسك، واترك الجماهير تتحدث عن موهبتك".

ان الزمالك قد قرر عقاب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتدريب مع فريق الشباب، بعد أن رفض اللاعب إجراء الإحماء مع الفريق خلال مواجهة مولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في المباراة التي أنتهت بفوز بطل مصر على بطل الجزائر بثنائية نظيفة.

وكان الزمالك قرر إيقاف أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب عقب مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب، حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.

وأثار الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي غضب جمهور الأهلي حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات كبيرة على لاعبي فريق الشباب.

موعد مباراة القمة

ويستعد الزمالك لمبارته أمام غريمه التقليدي الأهلي يوم18الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف.