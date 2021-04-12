/626798/مجلس-النواب-يبدأ-فى-تطعيم-أعضاءه-بلقاح-كورونا

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اجراءات تطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح كورونا، ويتناوب أعضاء مجلس النواب على أخذ اللقاح بقاعه 25-30 بحضور فريق طبي متخصص.

هذا وكان المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قد أعلن عن بدء تطعيم النواب بلقاح كورونا الأسبوع الحالى، وذلك بعدما استجابت الحكومة لطلب النواب بضرورة بدء التطعيم ضد فيروس كورونا.

تطعيم أعضاء مجلس النواب بلقاح كورونا

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، إحتجاجا من جانب بعض النواب، على عدم تطعيمهم بلقاح كورونا حتى الأن، وتدخل رئيس المجلس المستشار جنفى جبالى، ليؤكد أن كل نائب بصرف النظر عن سنه هو يمثل آلاف من المواطنين ويلتقلى بهم، متابعا، هذا هو الفرق بين النائب والمواطن، وجميع النواب يمثلون فوق المائة مليون مواطن، وبالتالى فالمطالبة بتطعيمهم، ليس تمييزًا.

ورصد موقع دوت الخليج، تلقي النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، اللقاح وذلك بعدما ملئ استمارة التطعيم.

وزير المجالس النيابية يعلن بدء أخذ النواب للقاح كورونا

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2019/2020.

هذا وكان المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، قد أكد تم مخاطبة وزارة الصحة بكشف بأسماء النواب، الأسبوع الماضى، وسوف يتم بدء التطعيم من الاسبوع الحالى.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب يستأنف عقد جلساته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.