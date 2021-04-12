/626799/خبير-لوائح-يحسم-الجدل-حول-مباراة-الزمالك-والأهلي-بدوري-الجمهورية

أكد نصر الدين عزام، خبير اللوائح، أن مباراة الأهلي والزمالك أمس ببطولة الجمهورية، كان لابد أن تكون هناك لوائح يجب أن تعلب بها المباراة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "كل فريق أمس كان لديه لائحة وصلت له مختلفة عن الفريق التاني، والأهم حاليا هو الاحتكام للائحة الخاصة باتحاد كرة القدم المصري لتحديد بطل دوري الجمهورية مواليد 1999

وأكمل: "كل نادي له كل الحق في إتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن هناك تعديلات كثيرة حدثت بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهناك متغييرات كثيرة دا الفيفا، وهنا أسبقية لفارق الأهداف ثم المواجهات المباشرة، من أجل تحديد لقب الفائز ببطولة الدوري وكان يجب على الأهلي والزمالك فهم ما يحدث داخل اللياء".

واختتم: "بطولة الدوري أقيمت على دور واحد، وم نالصعب الاحتكام للمواجهات المباشرة لأن البطولة تقام من دور واحد، ويجب أن يحصل الزمالك على اللقب بسبب عدم وجود مباريات إياب، والأمر ببساطة له حلول سريعة ومفهومة، وكان جب على اتحاد الكرة توضيع الأمور الخاصة باللوائح، ولكن كل فريق شارك ولم يعرف ما هي قواعد الللعبة".

شوبير يكشف أول رد من إمام عاشور بعد الفيديو المسيء للأهلي

وجه أحمد شوبير حارس الأهلي السابق رسالة إلى إمام عاشور لاعب الزمالك، وذلك بسبب الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي، الذي غضب جمهور الأهلي حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية،

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "أون سبورت": " أرسل لي رسالة يعتذر مني بعدما مابدر مني في مباراة الناشئين99”.

وتابع قائلاً: "لم استطيع الرد علية، كنت اعتبره مثل نجلي، وكنت اطلق عليه إمام شوبير، لأنني أحبه وأراه لاعب جيد وله مستقبل ويمتلك الموهبة، وكنت دائما أدافع عنه".

أستكمل حديثة قائلاً : "هناك أمثلة لاعبين كثيرة فعلت مثل هذه الأمور ولم تكمل مسيرتها في كرة القدم، واللاعب الذي يتبع هذا الأسلوب عمره قصير في الملاعب، ولا افهم هل فعل ذلك معتقدًا أن الجهور سيصفق له! وسيكسب حبه".

واختتم حديثة قائلاً: "دع الجماهير تتحدث عن أخلاقك، والموهبة لديها وقت وستنتهي، ولا تنساق وراء مواقع التواصل الاجتماعي، أتمنى مراجعة نفسك، واترك الجماهير تتحدث عن موهبتك".

إمام عاشور

ان الزمالك قد قرر عقاب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتدريب مع فريق الشباب، بعد أن رفض اللاعب إجراء الإحماء مع الفريق خلال مواجهة مولودية الجزائر في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في المباراة التي أنتهت بفوز بطل مصر على بطل الجزائر بثنائية نظيفة.