/626800/ألفت-المزلاوي-تتقدم-بطلب-إحاطة-لتوفير-مترجمين-لمساعدة-ذوي-الإعاقة-فى-المستشافيات

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لتوفير مترجمين للغة الإشارة فى المستشفيات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة ذوي الإعاقة والصم والبكم، مؤكدة على أن إغفال مطالب ذوى الإعاقة، جريمة إنسانية فادحة.

ألفت المزلاوى: ملف ذوى الإعاقة يجب أن يتصدر الملفات المختلفة

وأكدت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوي، على أن ملف ذوي الإعاقة يجب أن يتصدر الملفات المختلفة، ويحصل على حقه كاملا فى البحث والنقاش والقرارات، مشيرة إلى جانب كونه ملف ذو طبيعة خاصة والعمل على معالجة تفاصيله حتمي يستلزم الجدية والتركيز فيه، أيضا هو ملف له عمق الإنسانى والتنموى ويرتبط بصلة وثيقة باستقرار الأسر المصرية التى تحتضن أبنائها من ذوى الإعاقة ويحد من مواجعها ومعاناتها.

اهتمام الرئيس السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة

وأشارت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، إلى أنه من الأمور المستحسنة أن ملف الإعاقة حظي فى السنوات الأخيرة علي هتمام الدولة المصرية، خاصة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهمته فى قيادة القطر المصري، إذ يؤكد سيادته فى أغلب المناسبات واللقاءات حرصه الشديد على الرعاية وتقديم الدعم الكامل لذوي الإحتياجات الخاصة.

ولفتت النائبة ألفت المزلاوي، إلى أن هذه الاهتمامات تعكس حضارة وتقدم الأمم وترسخ مبادئ العدالة والمساواة بين مواطنى البلد الواحد، وتساهم فى رفع معدلات شعور المواطن بالرضا، مشيرة إلى أنه بالرغم من كافة الجهود المحمودة المبذولة إلا أن الملف يحتاج إلى إعادة نظر تنتهى إلى عدد من القرارات وتنفيذها بوضوح عبر تقديم خدمات مميزة يشعر بها ذوي الإعاقةوتساهم فى تحسن أوضاعه.

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واستكملت عضو مجلس النواب ألفت المزلاوي، قائلة:” إن مسئولية رعاية ذوي الإعاقة تقع على الدولة بمؤسساتها وحكومتها ومواطنيها، من خلال إصدار توجيهات وتوصيات نواب برلمان الشعب، لافتة إلى أن الإنسانية بلغت كل هذه الدرجات من التقدم فى الاهتمام بقضايا الإنسان وسلوكه وسلامته النفسيه وتصنيف شعوبها حسب مقاييس السعادة، والتعاسة.

وأكدت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوى، على أنه لا يجوز أن يعانى ذوي الإعاقة وهم شريحة سكانية كبيرة من عدم تأمين الطرق لسلامتهم وعدم توفير سبل كاملة للتعايش بشكل صحي، وعدم توفر الإشارات الفنية اللازمة لأصحاب الإعاقة البصرية، وغياب مترجم للغة الإشارة فى المستشفيات والمؤسسات والجهات الحكومية وعدم تفعيل القانون فى حصولهم على حصتهم من الوظائف وفق نسبة 5% التى يكفلها الدستور.

وتابعت النائبة ألفت المزلاوي:” يجب أن نعمل على قدم وساق فى خلق مستقبل مشرق للمصريين، عبر تفعيل عشرات المبادرات المهمة التى يطلقها الرئيس السيسي كل يوم، ويشرف على متابعتها وتنفيذها بجدية ملحوظة، مشيرة إلى أنها ساهمت فى ارتفاع من معدلات الثقة فى المسار الذي اختارته مصر لمستقبلها.

وأكدت النائبة ألفت المزلاوى، على أن بقية الملفات يجب ان تحظي بمثل هذا التركيز والتأكيد والإهتمام ويأتى على رأس هذه الملفات ملف ذوى الإعاقة بمختلف شرائحهم وطبيعة إعاقتهم ونسبتها، وتفعيل كافة السبل لدمجهم مواطنين صالحين منتجين داخل المنظومة الوطنية الشاملة، والاستفادة القصوى بمجموع القدرات والمواهب والمهارات التى تميز أغلبهم، بل وتزيد فى نماذج كثيرة عن الأصحاء أنفسهم. إن الإهتمام بالقضايا الحياتية لنسبة تزيد عن 10% من السكان فى مصر، فرض لا اختيار فيه، وواجب التقاعس عنه جريمة إنسانية فادحة.

وقالت ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب ، انني شرعت بصفتى نائبة عن كل فئات مجتمعى فى حسن التعاطي وتكثيف النقاش وتقديم المطالب نيابة عن هذه الفئة الأصيلة من المصريين ذوى الإعاقة، وبادرت بتقديم طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء والسادة الوزراء المعنيين بتعيين مترجمين للغة الإشارة فى كافة المستشفيات والمؤسسات والإجهزة الحكومية لضمان التواصل وتقديم الخدمات لذوى الإعاقة من الصم والبكم، وسوف أوالى تقديم البيانات العاجلة والمقترحات فى بقية المطالب بلا توقف حتى إحداث الفارق ، فإذا كانت كافة الملفات التنموية الشاملة فى مصرضرورية مهمة ويجب إدراتها والاشتباك معها.