/626801/مدافع-الزمالك-يحتفل-بعقد-قرانه-بعد-الخروج-الإفريقي

أحتفل محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد قرانه مساء الأمس، الأحد، وشارك العديد من لاعبو الفارس الأبيض في حفل القران منهم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، مع عبدالله جمعة وأحمد أبو الفتوح ظهير أيسر النادي.

وشارك لاعبو الزمالك مدافع الفريق في حفل زفافه عقب يوم فقط من خروج الفارس الأبيض من دوري أبطال إفريقيا، على الرغم من فوز الفريق على تونجيت السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، لكن الإنتصار لم يكن كافيا للصعود للدور القادم من البطولة بسبب تعادل الترجي التونسي مع مولودية الجزائر.

وحقق الزمالك فوزا على تونجيت السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل مروان حمدي هدفيين ومحمود الونش هدفيين أيضا في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدوري ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

عقد قران محمد عبدالنبي

دوت الخليج يعرض تشكيل الزمالك أمام تونجيت السنغالي وجاءت كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، شيكابالا، مروان حمدي. وكان قد جلس على دكة إحتياطي اللقاء: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني وحميد أحداد و محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد "زيزو".

الترجي يتعادل مع مولودية الجزائر

وكان الترجي التونسي تعادل مع مولودية الجزائر في المباراة التي دخلها النادي التونسي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: معز بن شريفية. خط الدافع: محمد أمين المسكيني - عبد القادر بدران - خليل شمام - حسين الربيع. خط الوسط:عبد الرؤوف بن غيث - محمد أمين بن حميدة - نسيم بن خليفة - أنيس البدري. خط الهجوم: حمدو الهوني - طه ياسين الخنيسي.

وغاب عن الفريق التونسي في مباراة مولودية الجزائر ـ 8 غيابات للعناصر الأساسية، وأصبح اللاعبون المقرر أن يغيبوا عن المواجهة هم : محمد علي بن رمضان، غيلان الشعلالي، حمدي النقاز، كوليبالي، ويليام توجي، محمد علي اليعقوبي ، إلياس الشتي، سيدريك جبو، أمين توقاي