/626804/النواب-يستكمل-مناقشة-الحسابات-الختامية-للهيئات-بالموازنة-العامة-للدولة

أفتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، الجلسة العامة للبرلمان، لاستكمال مناقشة الحسابات الختامية لعدد من الهيئات بالموازنة العامة للدولة 2019 - 2020.

الموازنة العامة للعام الكمالي 2019\2020

هذا ويستكمل المجلس مناقشة التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

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كما يستكملة المجلس، استمرار نظر مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020. جـ - مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020. (وعددها 50 مشروعاً)

كما يناقش المجلس مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020.

كما يناقش مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس النواب، بدأو في التوافد لتلقي لقاح فيروس كورونا داخل المجلس، وكان المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قد أعلن تلقي النواب للقاح كرونا خلال هذا الأسبوع .

هذا ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد على بعض مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالحكومة حيث وافق على :

اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ في القاهرة الكبري بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021، أن المشروع يهدف للحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

مشروع الإغاثة الإنسانية

كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020،وأكد النواب، أن المنحة تهدف لسد بعض ثغرات التمويل، وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة لضمان الأمن الغذائى للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطنى، والذى ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل سبل معيشتهم.