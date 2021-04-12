/626805/رئيس-مجلس-النواب-يوجه-الشكر-للحكومة-لتوفيرها-لقاح-كورونا-للأعضاء

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المجالس النيابية، والحكومة بشكل عام، على سرعة الاستجابة وتوفير لقاح فيروس كورونا للأعضاء.

رئيس النواب يوجه الشكر للحكومة

جاء توجيه الشكر المقدم من رئيس مجلس النواب للحكومة، فى بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019 / 2020.

النواب يتلقون لقاح كورونا

وبداء أعضاء مجلس النواب في تلقي لقاح فيروس كورونا في قاعة 25 / 30 بالمجلس، حيث يتقدم العضو لملئ الاستمارة والبدء فى أخذ اللقاح، وكان النائب طارق الخولى، هو أول البرلمانيين.

وأكد رئيس البرلمان، على الأعضاء خلال الجلسة العامة، على أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: هذا المرض اللعين شرس وينتشر بصورة متزايدة، متابعا: نأمل الشفاء والمعافاة بإذن الله للجميع.

هذا وينعقد مجلس النواب، اليوم، لاستأناف جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن:

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