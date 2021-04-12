/626807/محمد-هاشم-يهاجم-وزير-الأوقاف-بسبب-استمرار-إغلاق-حمامات-الجوامع

هاجم محمد هاشم، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف، بسبب استمرار إغلاق دورات المياه في المساجد، متسائلا:” هل المياه في المساجد هي سبب من أسباب انتشار فيروس كورونا؟

النائب محمد هاشم: لا توجد دورات عمومية فى مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، الذى تنعقد الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019 / 2020.

وتسائل النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، قائلًا:” كيف للغريب أن يدخل المسجد للصلاة دون وضوء خاصة وأن مصر لا يوجد بها دورات مياه عمومية؟

النائب محمد هاشم يشدد على ضرورة الإسراع فى فتح دورات مياه فى المساجد

وشدد النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، على وزارة الأوقاف بضرورة الإسراع في فتح دورات المياه في المساجد، لاسيما مع دخول شهر رمضان.

وفي سياق مختلف طالب النائب بمحاسبة وزير التربية والتعليم، بسبب ما وصفه "مخالفات جسيمة" في محافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أنه تم ترقية 13 مدير إدارة بدون وجه حق.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف عقد جلساته العامة اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

كما سيتم استمرار نظر مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، بالإضافة إلى نظر مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020.