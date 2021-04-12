الحكومة تنفى هدم الأحياء السكنية المحيطة بمتحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول هدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومى للحضارة المصرية بدعوى التطوير مع تهجير قاطنيها دون تعويضهم.





ووتواصل المركز مع صندوق تطوير العشوائيات، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لهدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومى للحضارة المصرية بدعوى التطوير مع تهجير قاطنيها دون تعويضهم.

وشدد الصندوق على أنه تم توفير مساكن حضارية كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل كبديل لقاطنى تلك الأحياء فور إخلائها باعتبارها منطقة عشوائية، مُشيرًا إلى أن عملية تطوير المنطقة تأتى بهدف استعادة الوجه الحضارى لها وتحويلها إلى مقصد سياحى متطور ذات طابع معمارى حديث ومتكامل الخدمات يحافظ على الهوية التاريخية للمنطقة.

وأعلن الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية من إجمالى 357 منطقة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، ويتبقى 45 منطقة جارِ العمل بها حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجارى، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير هذه المناطق 39 مليار جنيه.

وأضاف أن هناك 152 ألف فدان مناطق غير مخططة، والتى تمثل حوالى 37% من العمران، ومتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2030، نظرًا لكبر مساحتها وحجمها، فى حين تم الانتهاء من تطوير 30 سوقًا عشوائيًا من إجمالى 1150 سوقًا، ويتم العمل حاليًا فى 15 سوقًا آخر، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4616 فدانًا من إجمالى 152 ألف فدان ضمن خطة القضاء على المناطق غير المخططة، وقد تم بدء الأعمال فى 79 منطقة أخرى على مساحة 6941 فدانًا، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة حوالى 318 مليار جنيه.