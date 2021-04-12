النواب يشكر الحكومة لسرعة توفيرها لقاح كورنا لأعضائه

جدة - نرمين السيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير المجالس النيابية، والحكومة بشكل عام، على سرعة الاستجابة وتوفير لقاح فيروس كورونا للأعضاء.





جاء ذلك فى بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، والتى تستكمل مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2019 / 2020. وبدأ أعضاء مجلس النواب فى تلقى لقاح فيروس كورونا فى قاعة 25/ 30 بالمجلس. وشدد رئيس البرلمان، على الأعضاء خلال الجلسة العامة، بأهمية الاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح. وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى: "هذا المرض اللعين شرس وينتشر بصورة متزايدة، نأمل الشفاء والمعافاة بإذن الله للجميع".

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