الخارجية: إعداد مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أمس، اجتماعها الدورى لشهر أبريل، بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، حيث استعرض السفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة، الجهود الجارية للانتهاء من إعداد مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال شهر مارس 2021.





وأشار فى حديثه إلى الردود التى تم إعدادها فى سياق دور اللجنة فى دعم التواصل مع الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، والتقارير الخاصة بالجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، فضلاً عن جهود والإعداد لإنشاء الموقع الإلكترونى للجنة العليا على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الجهود ذات الصلة فى مجال بناء القدرات. واستعراض كذلك نتائج اجتماعات مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة العليا والتى تختص بملفات فنية متخصصة. كما تم تناول نتائج الاجتماع الأخير للجنة العليا مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى عقد فى 16 مارس فى إطار تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس، مع التأكيد على حرص الحكومة على التفاعل المستمر مع المجلس ودراسة مضمون التقارير التى يصدرها والتعقيب عليها، والتعامل بجدية مع ما يصدر عن المجلس القومى من ملاحظات وتوصيات مع الاحترام الكامل لوضعيته كمؤسسة وطنية مستقلة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأكدت مناقشات اللجنة أهمية العمل المنسق والمتوازى على كافة جوانب ملف حقوق الإنسان، لتنفيذ التكليفات الصادرة للجنة وتنفيذ اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى قرار إنشائها.

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