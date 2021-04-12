تصفيات لتشكيل فريق مصر المشارك بالأولمبياد الدولى للمعلوماتية 2021

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تصفيات لاختيار أعضاء الفريق المصرى الذى سيشارك فى الأولمبياد الدولى للمعلوماتية 2021 والتى ستنظمها دولة سنغافورة فى شهر يونيو عبر الإنترنت.





وتقام التصفيات على مرحلتين، إذ انعقدت الأولى يومى 8 و10 أبريل عبر الإنترنت وشملت عددا من الطلاب الذين شاركوا فى الأولمبياد المصرى للمعلوماتية فى الأعوام السابقة، وقد تقدم للتصفيات ما يزيد على 180 طالبا، تأهل منهم 25 فى هذه المرحلة.

وتنظم المرحلة الثانية بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يومى 16 و17 أبريل وتشمل الطلاب المتأهلين فى المرحلة الأولى، إذ سيتم اختيار أفضل 4 طلاب لتمثيل مصر فى الأولمبياد الدولى للمعلوماتية بعد تلقى تدريبًا مكثفًا استعدادًا للمنافسة.

وكان قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بشأن تنفيذ برامج التدريب على مسابقات أولمبياد المعلوماتية المحلية والإقليمية والدولية، ذلك بهدف تأهيل الشباب المصرى وتطوير مهاراته فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.