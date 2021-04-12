عمرو نبيل قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية

جدة - نرمين السيد - أصدر الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا، اليومن بتكليف الطيار عمرو نبيل، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها.





وشغل نبيل عدة مناصب داخل قطاع الطيران المدنى آخرها رئيس الإدارة المركزية لتحليل حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى. كما أصدر أبو العينين قرارا بتكليف الطيار محمد موسى، للقيام بأعمال مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية وهو يشغل منصب مدير عام مركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

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