شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والمسلمين بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأصدق التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات.





وأكد فضيلة الإمام الأكبر ضرورة استثمار شهر رمضان، فى العبادة والطاعة والتقرب إلى المولى عز وجل بالأعمال الصالحة، والبذل والعطاء، فهو منحة ربانية لتهذيب النفس، وفرصة عظيمة للتقوى والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب، داعيا الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء الصلوات فى المساجد للحفاظ على المصلين، والحد من انتشار وباء كورونا. وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن أمله فى أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء وقد تخلصت الإنسانيَّة من وباء كورونا، وأن ينعم الجميع بمزيد من الخير والأمن والازدهار والسلام.

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