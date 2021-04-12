وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي بالقاهرة

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، جلسة مباحثات مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وتناول الاجتماع- الذي يتواصل في هذه الأثناء بقصر التحرير- العلاقات المصرية الروسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات.