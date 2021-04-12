الملحقية الثقافية بسفارة المملكة في مصر تشارك في ملتقى تراث الشعوب

نظمت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية الجناح السعودي ضمن فعاليات الملتقى الدولي لتراث الشعوب بمشاركة عدد من الطلبة السعوديين الذي أشرف عليه معهد إعداد القادة المصري بحلوان، بالتعاون مع الإدارة المركزية المصرية لشئون الطلاب الوافدين.

وجاءت فعاليات الملتقى الدولي تحت عنوان "تراثنا هويتنا" خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري، بحضور رسمي وثقافي كبير.

وشارك في الملتقى 130 طالبًا وافدًا من 18 دولة عربية وإفريقية وآسيوية، من بينها المملكة العربية السعودية.