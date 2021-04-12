رئيس هيئة قناة السويس: لا نسمح بدخول أى سفينة غير مطابقة للمواصفات

نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ما تداوله البعض بشأن أن حادث السفينة الجانحة كان سببه كون غاطس السفينة كبيرًا، وأن أعماق القناة غير مناسبة وحمولتها أكبر من مساحة القناة، مشددًا على أن ذلك غير صحيح، لأن غاطس السفينة 15 مترًا ونصف، والقناة تستوعب حتى 17 مترًا و40 سم والأعماق 24 مترًا.

وقال ربيع في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، أن القناة مر بها العام الماضي 12 سفينة أكبر من السفينة الجانحة، وكانت أعماق الغاطس 16 مترًا ونصف وكانت حمولتها 240 ألف طن، كما مر الأسبوع الماضي عدد كبير جدًا من الحاويات العملاقة، كاشفًا عن مرور 83 سفينة وكانت حمولتها أكبر حمولة بتاريخ القناة كلها وتخطت أكثر من 6 ملايين طن.، مضيفا:"الانتهاء من مرور 915 سفينة خلال 12 يوما".

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن السفينة الجانحة مر من أمامها مباشرة مركب أكبر منها، كما أنها مرت من القناة من قبل بنفس حمولتها، مشددًا في الوقت نفسه على أن هناك قسم كامل اسمه "القياسين" وقبل دخول أي مركب يتم مراجعة حمولتها والأطوال والعرض والغاطس، ولا يسمح بدخول سفينة لا تتناسب مواصفاتها مع قناة السويس.

وكشف ربيع أن قرابة 61% من حاملات البترول والغاز المسال في العالم تمر عبر قناة السويس، كما تمر كذلك 100% من الحاويات من الصين لأوروبا ومن أوروبا للصين، و25% من قيمة الحاويات بالكامل في العالم، ولهذا انتظرت السفن إلى حين حل أزمة السفينة الجانحة حتى يمروا من القناة ولم يذهبوا لبديل آخر.