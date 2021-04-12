أخبار مصرية

سامح شكرى يستقبل وزير خارجية روسيا ومؤتمر صحفى مشترك بعد قليل

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الاثنين ، وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى قصر التحرير ومن المقرر أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين. 

 

 

 ⁧وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ إن مصر‬⁩ وروسيا‬⁩ تسعيان لتعزيز علاقاتهما من خلال تبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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