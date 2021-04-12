دوت الخليج ينشر أول صورة لتطعيم نواب البرلمان بلقاح كورونا

/626809/تحيا-مصر-ينشر-أول-صورة-لتطعيم-نواب-البرلمان-بلقاح-كورونا

يتلقى أعضاء مجلس النواب، حاليًا، لقاح كورونا، حيث بدأ النواب صباح اليوم فى اجراءات التطعيم، بالتناوب بقاعه 25-30 بحضور فريق طبي متخصص.

دوت الخليج يرصد أول صورة لتلقى النواب للقاح كورونا

ورصد موقع دوت الخليج الإخبارى، أول صورة لتلقى النواب للقاح كورونا، حيث ظهر عضو مجلس النواب، مصطفى بكرى وهو يتلقى اللقاح، ومن ثم يتناوب الأعضاء الآخرين.

وزير المجالس النيابية يعلن بدء تطعيم النواب

هذا وكان المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قد أعلن عن بدء تطعيم النواب بلقاح كورونا الأسبوع الحالى، وذلك بعدما استجابت الحكومة لطلب النواب بضرورة بدء التطعيم ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، إحتجاجا من جانب بعض النواب، على عدم تطعيمهم بلقاح كورونا حتى الأن، وتدخل رئيس المجلس المستشار جنفى جبالى، ليؤكد أن كل نائب بصرف النظر عن سنه هو يمثل آلاف من المواطنين ويلتقلى بهم، متابعا، هذا هو الفرق بين النائب والمواطن، وجميع النواب يمثلون فوق المائة مليون مواطن، وبالتالى فالمطالبة بتطعيمهم، ليس تمييزًا.

ورصد موقع دوت الخليج أيضًا، تلقي النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، اللقاح وذلك بعدما ملئ استمارة التطعيم.