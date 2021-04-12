/626811/المهدي-سليمان-يقدم-شكوى-ضد-بيراميدز-بعد-الخسارة-أمام-الرجاء

تقدم المهدى سليمان حارس مرمي بيراميدز، بشكوي ضد نادية وذلك بسبب توقيع عليه عقوبة و تم استبعاده من المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية على خلفية الأزمات التى نشبت بين الحارس ومسئولى بيراميدز.

وقد أرسل المهدي سليمان شكوي رسمية لإدارة اتحاد الكرة ضد نادي بيرايمدز،ظ وذلك بعدما تم منعة خوض التدريبات الجماعية مع الفريق، وعدم مشاركتة في أي مبباراة حتي نهاية الموسم الحالي، وهو ما يخالف بنود التعاقد بين الطرفين.

ومن ناحيه اخري صرح الحارس المرمي، بإن العلاقة مع ناديه قد وصلت لطريق مسدود، خاص بعدما تم استبعاده من المشاركة والاعتماد على شريف إكرامى، مما أثار غضب الحارس ودفعه للإدلاء بتصريحات نارية

والجدير بالذكر انا اخر مواجهات بيراميدز كان أمام فريق الرجاء المغربي والتي انتهت بنتيجة 3/0 الصالح

ويستعد فريق برياميدز لمباراته المقبلة أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء

بعد انتشار انباء عن أنضمام المهدي سليمان حارس مرمي فريق بيراميدز لصفوف النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الخلافات بين الحارس وإدارة بيراميدز، حيث يرغب اللاعب في خوض المباريات بصفة أساسية

وقال في حديثة: "أنان لاأعلم المهدي سليمان حارس مرمي بيراميدز ظالم أم مظلوم، ولكن النادي اتخذ قرار إلي استبعاده لنهاية الموسم الحالي”.

وتابع حديثة قائلاً: "حارس المرمي تحدث معي 5أو6 مرات وحاولت كثيراً مع أدارة النادي ولكن في النهاية فشلت واعتذرت له علي ذلك وطلبت منه الهدوئ والصبر والسلاسة لأن عندما يتقدم له عرض يرحل سريعاً”.

اخر مواجهات بيراميدز

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق الرجاء والتي انتهت بخسارة الفريق بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة الكنفيدرالية.