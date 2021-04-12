/626812/أزمة-ملعب-جديد-المصري-يرفض-ملعب-مباراة-الأهلي

كشف مجلس إدارة المصري عن موقفه من مباراة الأهلي والتي أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نقل ملعب المباراة من ستاد الإسكندرية إلي برج العرب قبل أن تعود للإسكندرية من جديد، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي و المصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب الإسكندرية في تمام التاسعة والنصف من مساء السابع والعشرون من أبريل الجاري وفي النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وتبث قنوات أون تايم سبورت احداث اللقاء بين الفريقين.

وأكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري أن النادي يتعجب من نقل مباراى الأهلي، على الرغم من موافقة النادي البورسعيدي على إقامة اللقاء في القاهرة، خاصة أن المارد الأحمر يلعب في القاهرة، والنادي الأخضر لم يلعب في بور سعيد منذ 9 سنوات.

المصري يرفض خوض مباراة الأهلي في إسكندرية

وقال عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى في تصريحات إذاعية: " تفاجأنا بنقل مباراة الأهلي لإستاد إسكندرية بدلا من برج العرب، ونحن نخوض مباريتنا خارج بورسعيد منذ 9 سنين، ولا نعلم متى تنتهى هذه القصة التي تتسبب في إرهاقنا".

وأضاف طارق هاشم: " نحن على إستعداد لخوض مواجهة الأهلى فى القاهرة وليس فى ستاد الإشكندرية ونريد خوض المواجهات بأى مدينة وبسهولة، تلقينا خطاب بإقامة لقاء الأهلى فى استاد الإسكندرية ثم أخبرنا اتحاد الكرة بنقلها لبرج العرب، قبل أن نتفاجئ بإقامة اللقاء على ملعب الإسكندرية".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة النصر في دور الـ 32 بكأس مصر ومن المقرر أن يدخل الفريق لقاء المارد الأحمر بتشكيل مكون من:

عمرو شعبان في حراسة المرمي وريمون مانجا وحسن حسين واحمد كالوشا واحمد داهش وادهم حامد ومحمود حسونة وجوده ايمن واحمد حسين واحمد مجدي كهربا وبابا ابراهيم.

تشكيل الأهلي لمباراة النصر في كأس مصر

بينما من المقرر أن يدخل الاهلي مباراة النصر بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف.