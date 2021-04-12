التفاصيل الكاملة.. قناة السويس تدشن الكراكة مهاب مميش (فيديو وصور)

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عقدت هيئة قناة السويس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات استلام الكراكة الجديدة "مهاب مميش".

ودشن المؤتمر بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش مستشار الرئيس للمشروعات البحرية.

وتعتبر الكراكة "مهاب مميش"، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، وذلك في ورش الكراكات الرئيسية جوار مبنى الإرشاد الرئيسي للهيئة في محافظة الإسماعيلية.

عمليات تعويم الكراكة مهاب مميش

وأنهت هيئة قناة السويس عمليات تعويم الكراكة مهاب مميش وإنزالها من سفينة الشحن الصينية في منطقة البحيرات القريبة من قرية أبو سلطان بمدينة فايد في الإسماعيلية، وتم سحبها إلى منطقة الورش جوار مبنى الإرشاد.

دفع كراكات إلى منطقة البحيرات

ودفعت هيئة قناة السويس القاطرات بركة 1، ومساعد 2، ومساعد 3، ومصاحب 2 إلى منطقة البحيرات للمساعدة في عمليات الإنزال بإشراف مهندسي الكراكات وهيئة قناة السويس وترسانة IHC الهولندية.

وكانت قد وصلت الكراكة مميش صباح السبت، إلى منطقة البحيرات على متن سفينة الشحن الصينية."XIANG-RUI Kou"

وضع خطة الإنزال

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مجموعة عمل مشتركة ضمت مهندسي إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية صعدت علي متن السفينة لوضع خطة الإنزال وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة وإجراء حسابات الاتزان وتعويم الكراكة.

بدأت رحلتها الأسبوع الماضي

وبدأت الكراكة مهاب مميش رحلتها في البحر الأسبوع الماضي، في طريقها إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسي وفني هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيو الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن إجراءات فصل الكراكة مميش عن السفينة بعد وصولها بحيرات الإسماعيلية، تمت تحت إشراف ومتابعة من هيئة قناة السويس وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.

الحركة انتظمت تمامًا في قناة السويس

بينما قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الحركة انتظمت تمامًا في قناة السويس، وعادت إلى الأرقام الطبيعية اليومية بعد الانتهاء من عبور 915 سفينة خلال 12 يومًا.

وأكد أسامة ربيع، أن الخدمة تؤدى على أعلى درجة.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حادث السفينة البنمية الجانحة أثبت أهمية قناة السويس.

مرت بنفس حمولتها سابقًا

ولفت إلى أن الهيئة استطاعت التعامل مع الأزمة خلال 6 أيام بدلًا عن التقديرات العالمية التي أفادت بأن الأزمة قد تستغرق 3 أشهر.

وقال ربيع، إن إيفرجيفين مرت بنفس حمولتها سابقًا، فضلًا عن أن الهيئة تضم قسمًا كاملًا للقياسين يراجعون المركب والحمولة والأطوال والعرض، ولا يسمح بدخول سفينة لا تتناسب مع مواصفات قناة السويس.