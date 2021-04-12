النواب يستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام 2019\202.. صور

يستكمل مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

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