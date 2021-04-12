كوفيد 25.."الملائكة الي بتستعطفك على سرير الموت طلعوا شياطين على عرش الحياة"

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دوت الخليج يكشف تفاصيل الإعلان الرسمي لمسلسل"كوفيد 25" وأهم كواليسه، بعدما تصدر “التريند” الأول عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

البرومو الرسمي لمسلسل كوفيد 25

شوق يوسف الشريف، الجمهور من خلال البرومو الرسمي لمسلسل كوفيد 25 الذي ينتظره العديد من الجماهير، معلقًا على الإعلان مثيرًا حالة من الإثارة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: "الإعلان الرسمي لمسلسل كوفيد 25.. يارب خير"، ونال الإعلان إعجاب العديد من متابعيه.

كواليس إعلان كوفيد 25

سيطر على الإعلان حالة من الغموض والخوف الشديد، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا بين سكان القاهرة، ما نتج عنه موت العديد من الأشخاص، ومن ناحية أخرى يحارب البقية المرض ليتمكنوا من البقاء على وجه الأرض.

صناع عمل مسلسل كوفيد 25

مسلسل كوفيد 25 من بطولة يوسف الشريف، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، ميدو عادل، إدوارد، إيناس كامل، ديانا هشام، إسلام جمال، عماد رشاد وزكي فطين، ومن إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج تامر مرسي.

موعد عرض مسلسل كوفيد 25

ينتمي مسلسل كوفيد 25 لأعمال الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول نخبة من الأطباء يجتهدون في صناعة لقاح لمواجهة فيروس يهدد بقاء البشرية وهو أمر تخيلي لتطورات فيروس كورونا المستجد خلال عام 2025، ومن المقرر عرض العمل يوم 16 من شهر رمضان المقبل على شاشة قناة ON.

يذكر أن الفنان يوسف الشريف شارك في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل "النهاية" مع كوكبة من النجوم منهم سهر الصايغ، ناهد السباعي، سوسن بدر، إياد نصار وعمرو عبدالجليل، ومن تأليف عمرو سمير وإخراج ياسر سامي.