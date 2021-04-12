دوت الخليج ينشر إقرار موافقة النواب على تلقى لقاح كورونا

/626816/تحيا-مصر-ينشر-إقرار-موافقة-النواب-على-تلقى-لقاح-كورونا

تقدم أعضاء مجلس النواب صباح اليوم، لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث يتناوب الأعضاء الآن على قاعة 25-30 بحضور فريق طبي متخصص.

وكان موقع دوت الخليج الإخبارى، قد رصد تلقى أعضاء مجلس لقاح كورونا، حيث ظهر عضو مجلس النواب، مصطفى بكرى، وهو يأخذ اللقاح، ومن ثم يتناوب النواب الآخرين.

وثيقة إقرار بالموافقة على تلقى لقاح كورونا

وينشر موقع دوت الخليج الإخبارى، وثيقة إقرار بالموافقة على تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد ( تصريح تحت الطوارئ)، حيث توجد خانة لكتابة اسم اللقاح، وإقرار يدون فيه النائب اسمه، وكتابة الرقم القومي وتاريخ الميلاد، والأمراض التى يعانى منها إن وجدت.

هذا وكان وزير المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، قد أعلنت خلال الجلسة العامة، أمس، عن بدء تطعيم النواب بلقاح كورونا الأسبوع الحالى، وذلك بعدما استجابت الحكومة لطلب النواب بضرورة بدء التطعيم ضد فيروس كورونا.

وخلال الجلسة العامة، قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خالص الشكر لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المجالس النيابية، والحكومة بشكل عام، على سرعة الاستجابة وتوفير لقاح فيروس كورونا للأعضاء.

وعلى الجانب الآخر، بدأت الغرفة الثانية، مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تلقى لقاح كورونا صباح اليوم، حيث يتناوب الأعضاء من الحاضرين على أخذ اللقاح بقاعة البهو الخاصة بمجلس الشيوخ، بحضور فريق طبي متخصص من وزارة الصحة بالتعاون مع الفريق الطبي بمجلسي النواب والشيوخ.