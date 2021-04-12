/626817/سعرها-150-مليون-يورو-مواصفات-فنية-قوية-للكراكة-مهاب-مميش

أعلنت قناة السويس رسميًا عن كراكة "مهاب مميش" في مؤتمر رسمي منذ قليل، وظهرت الكراكة مهيبة وقوية كاسم صاحبها مهاب مميش، وهي بالفعل الأقوى في الشرق الأوسط.

وبدأت الكراكة مهاب مميش رحلتها في البحر الأسبوع الماضي، في طريقها إلى محافظة الإسماعيلية وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسي وفني هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيو الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

إجراءات فصل الكراكة

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن إجراءات فصل الكراكة مميش عن السفينة بعد وصولها بحيرات الإسماعيلية، تمت تحت إشراف ومتابعة من هيئة قناة السويس وبالتنسيق مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية.

مواصفات فنية قوية

وتتمتع الكراكة مهاب مميش، بمواصفات فنية قوية، حيث تعد ماصة طاردة تلائم العمل في القناة.

ويبلغ طولها 147.4مترًا، وعرضها 23 مترًا.

كما تمتلك غاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترًا، وقدرة كلية 29290 كيلو وات.

ويصل أقصى عمق حفر للكراكة مهاب مميش، 35 مترًا، وهي مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن أسطول الكراكات يعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، والضمانة المثلى للحفاظ على عمق القناة البالغ 24 مترًا والذي يسمح بعبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية والتكريك.

كراكة "حسين طنطاوي"

وأكد رئيس الهيئة، أن شركة IHC الهولندية تعمل على تدشين كراكة أخرى لصالح قناة السويس، وهي الكراكة "حسين طنطاوي".

وأوضح ربيع أن الكراكة الجديدة، تطابق المواصفات الفنية للكراكة مهاب مميش، ويبلغ إجمالي تكلفة الكراكتين حوالي 300 مليون يورو.

ومن المقرر وصول الكراكة الأخرى "حسين طنطاوى" أغسطس المقبل، حيث تعدان الأكبر في الشرق الأوسط.