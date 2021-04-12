/626819/أبرز-تصريحات-محمد-رمضان-حول-شخصية-الملك-وأزمته-مع-عمرو-أديب

حل الفنان والمطرب الشعبي محمد رمضان، أمس، ضيفًا على برنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة قناة "dmc"، ليتحدث عن كواليس مسلسله الجديد "موسى".

دوت الخليجيرصد أبرز تصريحات محمد رمضان وتفاصيل أزمته مع الإعلامي عمرو أديب التي أشتعلت خلال الساعات الماضية.

محمد رمضان

أدلى رمضان خلال البرنامج، الذي ظهر فيه بملابس شخصية “موسى"، بتصريحات آثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات محمد رمضان حول شخصية "أحمس"

أقر محمد رمضان، خلال لقائه بأنه يتمنى تجسيد سيرة الملك أحمس منذ طفولته، وأثناء تمثيله على مسرح المدرسة، وأضاف ساخرًا: "هو أحمس ده خال الزميل اللي بيعمل المسلسل الموقوف؟"، مشيرًا في حديثه إلى الفنان عمرو يوسف المقرر تجسيده لشخصية أحمس من خلال مسلسل "الملك" رمضان المقبل.

محمد رمضان يكشف أسباب فيديوهاته الأخيرة

وأوضح “رمضان”، أن سبب نشره لفيديو الدولارات هو عقد أغنيته الجديدة الذي يلزمه بالدعاية للعمل وأن هذة فكرة أحد المخرجين الهنود، وكان محمد رمضان قد أثار غضب الجمهور بتلك الفيديوهات فتعرض لهجومًا كبيرًا من قبل بعض الإعلاميين والفنانين.

كان قد قرر الإعلامي عمرو أديب رفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان، لافتًا إلى أنه سيأخذ حقه كاملًا بالقانون، بعد رد محمد رمضان عليه من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه مخاطبًا به عمرو أديب.

محمد رمضان يوضح فكرة مسلسل "موسى"

كشف رمضان عن الإطار الذي يدور حوله أحداث مسلسله الرمضاني "موسى"، بأن الفكرة نبتت من سؤال طرحه على نفسه وهو "هل الصعيد كان له دور أثناء الاحتلال الإنجليزي"، ومن هنا تنطلق أحداث العمل، كما صرح بعدم تصويره لحلقات المسلسل بالترتيب وإنما بشكل عشوائي.

ينتظر الفنان محمد رمضان عرض مسلسله "موسى"، الذي تفصلنا ساعات قليلة عن عرضه على شاشة قناة " dmc"، ويشاركه في البطولة رياض الخولي، منذر ريحانة، صبري فواز، أسماء أبو اليزيد، سيد رجب، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.