العلاوة الدورية أبرزها.. رئيس البرلمان يحيل عددا من القوانين للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للجان النوعية المتخصصة لمناقشتها ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها قانونا.





وأحال جبالى مشروع قانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشان نظام السفر بالسكك الحديد الى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافى الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. وأحال مشروع قانون بشان دمج صندوق تحسين الأقطان فى معهد بحوث القطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والصناعة. كما أحال مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة للتكنولوجين إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة. وأحال مشروع قانون بشأن العمل على تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 1981 لإنشاء صندوق التأمين الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

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