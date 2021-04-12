رسميا.. تدشين الكراكة مهاب مميش الأكبر بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - دشنت هيئة قناة السوس، منذ قليل، الكراكة مهاب مميش، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، وذلك بورش الكراكات الرئيسية بجوار مبنى الإرشاد الرئيسى للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش مستشار الرئيس للمشروعات البحرية.





وأنهت هيئة قناة السويس، أمس، عمليات تعويم الكراكة مهاب مميش وإنزالها من سفينة الشحن الصينية فى منطقة البحيرات القريبة من قرية أبو سلطان بمدينة فايد فى الإسماعيلية، وتم سحبها إلى منطقة الورش بجوار مبنى الإرشاد. ودفعت هيئة قناة السويس بالقاطرات بركة 1 ومساعد 2 ومساعد 3 ومصاحب 2 إلى منطقة البحيرات للمساعدة فى عمليات الإنزال بإشراف مهندسى الكراكات وهيئة قناة السويس وترسانة IHC الهولندية. وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مجموعة عمل مشتركة ضمت مهندسى إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية صعدت على متن السفينة لوضع خطة الإنزال وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة وإجراء حسابات الاتزان وتعويم الكراكة.

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