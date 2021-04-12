«العربى الأوروبى» لحقوق الإنسان يحتفل بتكليف الغزولى برئاسة الهيئة العليا

جدة - نرمين السيد - دعا المستشار إسلام الغزولى، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، إلى بذل أقصى الجهود والطاقات لإعلاء قيمة الإنسان، مشددا على أن أمانة المسئولية تقتضى تذليل العقبات وتجاوز التحديات.





وأكد الغزولى خلال كلمته بالاحتفالية التى نظمها المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى، بمناسبة تكليفه برئاسة الهيئة الاستشارية الدولية العليا، بحضور عدد من السياسين والإعلاميين والشخصيات العامة، ضرورة وضع رؤية مستقبلية جديدة لمواكبة روح العصر، الذى تفرض تحدياته إطلاق العنان للطاقات المختلفة فى إطار الفريق الواحد، وبرؤية موحدة صادقة ومخلصة.

وعول رئيس الهيئة الاستشارية النجاح فى المهام الموكلة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية نزيهة وعادلة وبشكل شفاف، تعكس الرؤية للأولويات التحديثية وفق برامج واضحة يرتبط تنفيذها بمواقيت زمنية محددة.

وأشار الغزولى إلى أن إيجاد آلية للتنسيق والتشاركية تتمتع بالشفافية، تعد أولوية لضمان مشاركة الجميع فى تحقيق أى نجاحات مستقبلية، تنسب للجميع دون استثناء، تحقيقًا لأسمى قيم الأخلاق والإنسانية.

وقال: "طالما اعتز بنفسى بعيدًا عن أى منصب، حامدًا لله على كثير ما وهبه منها، لكن هذا المنصب يعد مسؤولية تفرض على أن أساهم مع زملائى أعضاء المركز فى تصحيح الأخطاء والمسار رغبة فى تحقيق نجاحات تتوالى، حيث أنه لم يعتد، على الفشل أو قبول الأخطاء".

وأوضح الغزولى أن تصحيح الأمور وإعادتها لنصابها يعد التزامًا وجوبيًا على الجميع، متعهدًا كرجل قانون فى المقام الأول والأخير مع زملائه أن يعمل على إعادة بناء المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى، وفق الضوابط القانونية المعمول بها على المستويين المحلى والدولى، مع مراعاة تشكيل الهياكل التنظيمية والإدارية المعاونة، والنظر فى مسميات التكريمات والجوائز التى يتم منحها، مع وضع آليات جديدة لمنح مثل تلك التكريمات مستقبلًا، بحيث تذهب لمن يقدم للمجتمع حقًا خدمات تطوعية.

وأوضح أن الجميع فى المركز شركاء من أجل إسعاد إنسانيتهم، وأن المناصب زائلة، ولن يبقى سوى العمل والسيرة.