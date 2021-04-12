رئيس «القضاء الأعلى» يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن محكمة النقض، اليوم الإثنين، إن برقية التهنئة جاء فى نصها: "يطيب لى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر أن أبعث لكم بأجمل التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم والشعب المصرى العظيم بالخير واليمن والبركات.. وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لنصرة الإسلام والأمة العربية والإسلامية".

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