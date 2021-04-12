عاجل.. السيسى يهنئ الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم الإثنين سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين فى الخارج، إنه لمن دواعى سرورى أن أتوجه إليكم بأصدق التهانى وخالص التمنيات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله أن يعيده عليكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة المزيد من التقدم والازدهار.. كل عام وأنتم بخير".

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