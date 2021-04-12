ضمن حملة «أبواب الخير».. قوافل «تحيا مصر» توزع مواد غذائية فى 7 محافظات

جدة - نرمين السيد - تواصل قوافل صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعى، عملها لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية فى محافظات "الفيوم، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد"، استعدادا لشهر رمضان المعظم وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من حملة أبواب الخير.





وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن حملة أبواب الخير تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعى من حكومة ومجتمع مدنى وقطاع خاص، فيتشارك مع الصندوق فى تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة كل من جمعية الأورمان والجمعية الشرعية، لتوفير الدعم المستمر للأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى دعمت جهود الصندوق لرعاية هذه الأسر.



وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن توفير 580 طنا من المواد الغذائية الجافة، 182 طنا من الدواجن، بالإضافة إلى 290 طنا من البطاطس، يتم توزيعها على 73 ألف أسرة مستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أنه تم توزيع المواد الغذائية على 60 ألف أسرة مستحقة فى محافظات "شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والمنيا، والفيوم، وبنى سويف"، ضمن فعاليات المرحلة الأولى من حملة أبواب الخير.



وأوضح عبد الفتاح أن قوافل الحملة مستمرة فى توفير المواد الغذائية والدواجن خلال شهر رمضان، لدعم أكبر عدد من الأسر المستحقة، لافتا إلى أن كل أسرة تحصل على كرتونة تتضمن "4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاى، وكيلو بلح"، كما سيتم توزيع الدواجن فى شكل شنطة تزن 2 كيلو و500 جرام، بالإضافة إلى شنطة تحتوى على 5 كيلو بطاطس.



وأشار إلى أن حملة "أبواب الخير" تم التحضير لها بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن العام الماضى شهد تعاونا مثمرا من الوزارة فى مجال توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، سواء فى توفير المواد الغذائية طوال العام، فضلا عن تنفيذ العديد من المبادرات ومنها، دكان الفرحة لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية والبرنامج القومى لحماية أطفال و"كبار بلا مأوى"، وبرنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وغيرها من المبادرات التى أسست لشراكة استراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعى.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية فى موسوعة "جينس" العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوى وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا.