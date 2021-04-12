تسليم 3.307 بوليصة تأمين تكافلى ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بدمياط

جدة - نرمين السيد - واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، جولاته الميدانية لمحافظات الوجه البحرى، حيث يزور خلالها محافظة دمياط بعد زيارته لمحافظات أسوان والأقصر وقنا والفيوم خلال الأيام القليلة الماضية.





يأتى ذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

وجاءت زيارة الوزير لمحافظة دمياط، ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية، خلال زياراته المكوكية للمحافظات، والتواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن كافة المشاكل والإسراع فى تذليلها والمساعدة فى حلها مع الجهات المعنية المختلفة وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتصنيفها وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

وفى هذا الإطار قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، يرافقة محافظة دمياط منال عوض، بتسليم 3.307 بوليصات تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى، منها 1.804 لصغار الصيادين، و1.503 للعمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ، ومحمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومنى على الأطروش، مدير مديرية القوى العاملة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفى مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة: جئتكم اليوم فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات المعنية، لرعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة، وقد حرصت على التواجد معكم لكى أوفى بما تعهدنا به منذ شهور قليلة بتسليم وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية.

وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبنائها، وليعلم كل منهم أن الدولة المصرية لن تترك أى عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة .

وأكد الوزير أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التى تشملها العمالة غير المنتظمة، وأن يبادر بتسجيل المهنة فى بطاقة الرقم القومى له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية، وبالتالى تقديم المنح والمساعدات الدورية له، لينال حقه فى الرعاية والحماية التى تقدمها الدولة له، ويتوافر لتلك الفئة كينونة وهوية فى الدولة.